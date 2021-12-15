Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"

Интервью Богдана Гордону вышло вчера.

Городской голова Днепра Борис Филатов обозвал "подонками" Дмитрия Гордона и бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом мэр написал в Facebook, комментируя интервью Богдану Гордону.

"Интервью одного подонка с другим", - заявил Филатов.

В интервью Богдан рассказал, что президент Владимир Зеленский приезжал в Днепр "увольнять" мэра. "Я ему подсказал: дай ему срок, чтобы он этот мост отремонтировал. Не отремонтирует - пишет заявление", - сказал Богдан.

"Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста и сыпет "откровениями".

Я не буду комментировать весь бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране", - написал Филатов.

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В интевью Богдан заявил, что Арсена Авакова уволили с должности министра внутренних дел из-за народного депутата Евгения Брагара, которого в июле остановили патрульные. Также рассказал, что "слугам народа" платят наличные деньги в конвертах.