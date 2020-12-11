Мэр Черкасс официально извинился перед Зеленским

Бондаренко рассказал об избрании нового исполнительного комитета. Фото: facebook.com/official.bondarenko

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко официально извинился перед президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в Facebook.

"Мы должны забыть о противостоянии городского головы и президента. Как городской голова я хотел бы извиниться за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей нашего города. Я горячий человек, но искренний. Я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, хотел бы извиниться официально. Сказать, что наша задача - совместно работать на Украину", - отметил Бондаренко.

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Он также рассказал об избрании нового исполнительного комитета, в состав которого вошли представители партий: "За будущее", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Черкащане" и "Батькивщина". Он подчеркнул, что надо забыть о предвыборных спорах и объединиться, чтобы работать над совместным решением погодных проблем и ситуации с Covid-19.

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20 мая на пресконференции президент назвал мэра Черкасс "бандитом". В конце апреля городские власти Черкасс смягчили карантин для предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая. Также Зеленский заявил, что Бондаренко имеет 19 уголовных производств. 27 мая мэр подал в суд на президента за его высказывания. Суд проиграл, но победил на выборах мэра. 22 мая Анатолия Бондаренко переизбрали мэром Черкасс. Во 2-м туре за него проголосовали 54,33% избирателей.