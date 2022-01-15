Меньше, чем часы у "слуг": сколько получают главные борцы с коррупцией

В декабре исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел самую высокую зарплату среди антикоррупционеров – 453 тыс. 25 грн.

Об этом сообщили "Слово і діло"

Оклад составил всего 75,7 тыс, остальное – надбавки и материальная помощь.

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заработал более 239 тыс. грн. В сумму вошли надбавки, премия за ноябрь и декабрь, оплата за командировку и отпуск.

Зарплаты его троих заместителей были от 146 до 156 тыс. Также получили премии за декабрь и отпускные.

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В Национальном антикоррупционном бюро самая высокая зарплата была у заместителя директора Татьяны Варварской – 185 тыс. 597 грн. Еще два заместителя заработали по 171 и 174 тысячи.

Директор НАБУ Артем Сытник заработал в декабре 164,5 тыс. грн.

К примеру, в прошлом году народный депутат от "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева задекларировала швейцарские часы за 310 тыс. грн. Депутаты из президентской фракции приходят в парламент с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен.

Президенту Владимиру Зеленскому за год выплатили 270 480 грн зарплаты. Должностной оклад главы государства - 28 тыс. грн. Зеленский получает меньше, чем руководитель Офиса Андрей Ермак. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в прошлом году заработала 1,5 млн грн.