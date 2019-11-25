Менее трети украинцев знают своего депутата-мажоритарщика - социологи

29% опрошенных украинцев знают, кто прошел в Верховную Раду по их округу. 68% - не знают.
Об этом говорится в исследовании Центра "Фонд демократических инициатив им.И.Кучерива" и Киевского международного института социологии.
Наиболее неосведомленными есть те, кто не голосовали на парламентских выборах. Среди них своего депутата знают лишь 13% опрошенных.
Также социологи привели данные по некоторым партиям. Среди избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и "Слуги народа" своего депутата знают 37% граждан.
Как узнать, кто прошел в Раду по вашому округу?
На сайте Центральной избирательной комиссии есть номер округа (слева) и фамилия депутата, который набрал больше всего голосов - то есть выиграл на конкретном округе.
Если вы не знаете свой округ, вот здесь можно вписать название своей улицы и узнать, к какому округу она засчитана.
По мажоритарным округам на выборах 2019 выбрали 199 депутатов (еще 26 округов находятся на оккупированных территориях).
Еще 250 выбрали по партийным спискам.
Верховной Раде доверяют 44% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты опроса 19-22 октября соцгруппы "Рейтинг".
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