Менее трети украинцев знают своего депутата-мажоритарщика - социологи

Наиболее неосведомленными есть те, кто не голосовали на парламентских выборах. ФОТО: Twitter Верховной Рады

29% опрошенных украинцев знают, кто прошел в Верховную Раду по их округу. 68% - не знают.

Об этом говорится в исследовании Центра "Фонд демократических инициатив им.И.Кучерива" и Киевского международного института социологии.

Наиболее неосведомленными есть те, кто не голосовали на парламентских выборах. Среди них своего депутата знают лишь 13% опрошенных.

Также социологи привели данные по некоторым партиям. Среди избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и "Слуги народа" своего депутата знают 37% граждан.

Как узнать, кто прошел в Раду по вашому округу?

На сайте Центральной избирательной комиссии есть номер округа (слева) и фамилия депутата, который набрал больше всего голосов - то есть выиграл на конкретном округе.

Если вы не знаете свой округ, вот здесь можно вписать название своей улицы и узнать, к какому округу она засчитана.

По мажоритарным округам на выборах 2019 выбрали 199 депутатов (еще 26 округов находятся на оккупированных территориях). Еще 250 выбрали по партийным спискам. Верховной Раде доверяют 44% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты опроса 19-22 октября соцгруппы "Рейтинг".