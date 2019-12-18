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Менеджеры ТПП не смогут провести перевыборы руководства организации кулуарно - эксперт

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Менеджеры ТПП не смогут провести перевыборы руководства организации кулуарно - эксперт
Политический эксперт Андрей Еременко: "Своим "молчаливым согласием", руководство Торгово-промышленной палаты пытается добиться лояльности у представителей новой власти. Фото:Украинский институт анализа и менеджмента политики

У топ-менеджмента Торгово-промышленной палаты не получится кулуарно провести выборы руководства и снова остаться во главе бизнес-ассоциации, поскольку к этому событию приковано большое внимание со стороны предпринимателей и средств массовой информации. Поэтому в этот раз президию придется проводить публично, а нынешнему руководству ТПП честно конкурировать со своими оппонентами.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Андрей Еременко.

"С момента начала работы новой власти, об участии ТПП в принятии решений на государственном уровне не слышно ровным счетом ничего. Пожалуй, если б не слух о грядущем заседании президии, о ней никто бы и не вспомнил. Это при том, что за время "турбо-режима" было принято очень много разных законов, в Раде отметились все возможные ассоциации со своими замечаниями и предложениями как сделать нашу жизнь лучше, а от ТПП…. Ни по рынку земли, ни по промышленности (особенно по экспорту), ни даже по программе деятельности Правительства… Довольно странная позиция для крупнейшего объединения бизнеса, на который решения власти влияют непосредственно", - считает эксперт.

По его мнению, своим "молчаливым согласием", руководство Торгово-промышленной палаты пытается добиться лояльности у представителей новой власти.

"Странная позиция, тем более, что так это не работает, поскольку одними фейсбук-успехами уже сыт не будешь. Так, что придется либо предъявлять активную деятельность, либо окончательно терять статус и членов организации, которые будут переходить в более активные ассоциации, - уверен политолог.

Он также добавил, что на предстоящем заседании будет представлен отчет по выполнению стратегии организации, а это событие не пройдет незамеченным в профессиональной среде. Поэтому провести повторных захват власти в ассоциации "по-тихому" не получится.

"На грядущем заседании обязательно будет некий отчет по выполнению стратегии. Да и заседание Президии получится весьма публичным как его не прячь. И если будет пусть и мелкий, но скандал, то "замять" как они привыкли это делать всегда, уже не получится. Тем более, что к важному событию будут присматриваться все. От представителей власти, до членов "конторы". Понятно, что "по-тихому" прихватить контроль не получится. Потому попытка "тихого захвата" провалится с треском и уж точно не будет тихой независимо от результата – уж больно много народу следит", - отметил Еременко.

По его словам, нынешнему руководству Палаты в этот раз придется играть "в открытую", опираясь только на реальную конкуренцию идей.

"Понятно, что всем хочется видеть ТПП мощной организацией. Такой как в той же Германии или Австрии. Но с другой стороны, если ТПП превратиться с формальную бюрократическую организацию, то ее функции перехватят новые структуры. Причем делают это без специальных законов, разветвленных представительств, огромных помещений и прочих "плюшек", - подытожил Андрей Еременко.

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