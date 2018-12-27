Менеджера киевского банка задержали за вымогательство взятки в один миллион долларов

Руководительницу одного из структурных подразделений киевского банка задержали при получении 5 тысяч долларов взятки.
По данным следствия, подозреваемая с ноября занималась реализацией залогового имущества по заниженной цене, и требовала за свои услуги 1 миллион гривень, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Следствие считает подозреваемую организатором преступной "схемы".
Ее задержали в среду, 26 декабря, сотрудники Управления расследований коррупционных преступлений полиции и оперативники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры.
Задержанной инкриминируют ч. 4. ст. 386-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Украинскими правоохранителями за год разоблачено и задокументировано почти семь тысяч (6923) фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды.
Комментарии