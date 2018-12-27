Менеджера киевского банка задержали за вымогательство взятки в один миллион долларов

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Просмотров: 468
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Просмотров: 1161
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Просмотров: 1062
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 936
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7200
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1593
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2196
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1341
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1197
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
2 Просмотров: 801
Фото
Все фото
4
7
4
4
7
Нардеп Мосийчук в прямом эфире устроил драку с политологом
Нардеп Мосийчук в прямом эфире устроил драку с политологом
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Ахметова и экс-&quot;регионалов&quot; больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ахметова и экс-"регионалов" больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Видео
Все видео
Порошенко отменил военное положение (видео)
Порошенко отменил военное положение (видео)
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1593
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1341
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1584
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1683
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2385
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
четверг, 27 декабря 2018 04:10

Менеджера киевского банка задержали за вымогательство взятки в один миллион долларов

  Комментировать
Менеджера киевского банка задержали за вымогательство взятки в один миллион долларов
Менеджера киевского банка задержали за взятку в 1 млн долларов. Фото: Корреспондент

Руководительницу одного из структурных подразделений киевского банка задержали при получении 5 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, подозреваемая с ноября занималась реализацией залогового имущества по заниженной цене, и требовала за свои услуги 1 миллион гривень, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие считает подозреваемую организатором преступной "схемы".

Ее задержали в среду, 26 декабря, сотрудники Управления расследований коррупционных преступлений полиции и оперативники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Задержанной инкриминируют ч. 4. ст. 386-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки

Украинскими правоохранителями за год разоблачено и задокументировано почти семь тысяч (6923) фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Менеджера киевского банка задержали за вымогательство взятки в один миллион долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 2 Просмотров: 27049
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 16434
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
10
 Просмотров: 13491
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 12015
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 8208
Политика
Трамп тайно прилетел в Ирак
Трамп тайно прилетел в Ирак Просмотров: 18
Практически вся "серая зона" под контролем ВСУ - советник Порошенко
Практически вся "серая зона" под контролем ВСУ - советник Порошенко Просмотров: 36
Кремль санкциями передал послание Ахметову - эксперт
Кремль санкциями передал послание Ахметову - эксперт Просмотров: 1602
Ляшко борется против роста тарифов лучше всего - соцопрос
Ляшко борется против роста тарифов лучше всего - соцопрос Просмотров: 171
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи 39 Просмотров: 4545
Больше всего комментируют
55
Тимошенко впервые показала внучку
39
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
16
Сколько украинцев не считают Россию агрессором
8
Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 33390
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua