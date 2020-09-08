Мендель судится с университетом

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель судится с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где она училась. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "1+1".
Причина - научный руководитель не хотел читать ее работу.
"Потом мне сказали, сколько надо принести", - сказала Мендель.
Пресс-секретарь президента написала статью о коррупции в университете.
"Ну мы судимся. Они, (вероятно, судьи) может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию", - заявила она.
Юлия Мендель является кандидатом наук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
В прошлом году в июне президент Владимир Зеленский назначил Юлию Мендель своим пресс-секретарем.
Сразу после своего назначения Мендель под стенами Офиса президента обещала:
"Президент не прячется от СМИ. Каждую неделю он что-то комментирует. Он никогда не отказывает в комментарии. Мы будем делать брифинги как можно чаще. Будем доносить позицию президента, отвечать на вопросы".
Комментарии