Мендель судится с университетом

В прошлом году Юлия Мендель щеголяла в Facebook фотосессией с президентом.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель судится с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где она училась. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "1+1".

Причина - научный руководитель не хотел читать ее работу.

"Потом мне сказали, сколько надо принести", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента написала статью о коррупции в университете.

"Ну мы судимся. Они, (вероятно, судьи) может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию", - заявила она.

Юлия Мендель является кандидатом наук.

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В прошлом году в июне президент Владимир Зеленский назначил Юлию Мендель своим пресс-секретарем. Сразу после своего назначения Мендель под стенами Офиса президента обещала: "Президент не прячется от СМИ. Каждую неделю он что-то комментирует. Он никогда не отказывает в комментарии. Мы будем делать брифинги как можно чаще. Будем доносить позицию президента, отвечать на вопросы".