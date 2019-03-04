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Медведев назвал избирательную кампанию в Украине "жесткой и грязной"

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Медведев назвал избирательную кампанию в Украине &quot;жесткой и грязной&quot;
Медведев прокомментировал выборы в Украине. Фото: АиФ

В России сомневаются, обойдутся ли выборы президента Украины без фальсификаций и станет ли успех одного из кандидатов честным и легитимным.

"В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев", – в интервью болгарской газете "Труд" заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, кампания проходит с грубейшими нарушениями общепринятых в Европе демократических норм.

Одним из "явных ущемлений избирательных прав украинских граждан", по словам Медведева, стало закрытие избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях Украины на территории России. "Около 3 млн граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать", – посетовал премьер.

Во-вторых, подчеркнул он, гражданам России запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий ОБСЕ. "Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", – заявил Медведев.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

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