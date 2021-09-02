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четверг, 02 сентября 2021 17:44

Медведчуку продлили домашний арест

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Медведчуку продлили домашний арест
Медведчуку продолжили домашний арест во второй раз. Фото: Reuters

Подозреваемому в государственной измене народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку продлили домашний арест до 7 ноября.

Решение принял Печерский районный суд города Киева.

Ранее суд избирал Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля, обязал носить электронный браслет. Потом арест продлили до 7 сентября.

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В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО.

Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В мае генеральный прокурор подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку

Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд.

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