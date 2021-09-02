Подозреваемому в государственной измене народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку продлили домашний арест до 7 ноября.
Решение принял Печерский районный суд города Киева.
Ранее суд избирал Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля, обязал носить электронный браслет. Потом арест продлили до 7 сентября.
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В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО.
Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.
В мае генеральный прокурор подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку
Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд.
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