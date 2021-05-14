Медведчука сравнили с Аль Капоне и объяснили, как испортить его политическую карьеру

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 657
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 126
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 513
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 648
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 441
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2070
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 198
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4284
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 180
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
4
3
12
4
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
Видео
Все видео
Медведчук в суде - трансляция заседания
Медведчук в суде - трансляция заседания
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
Интервью
1/5
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 378
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 648
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1701
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 819
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1359
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 243
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 03:23

Медведчука сравнили с Аль Капоне и объяснили, как испортить его политическую карьеру

  Комментировать
Медведчука сравнили с Аль Капоне и объяснили, как испортить его политическую карьеру
Медведчука сравнили с Аль-Капоне. Фото: Укринформ

Нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука можно было бы лишить политической карьеры, осудив за преступления, которые легко доказать. Например, осудить за незаконную вырубку лесов или незаконную рыбалку.

"Дать два года условно и все, он - осужденный, лишенный депутатского мандата и его политическая карьера закончилась", - сказал генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире программы "Право на власть".

Генерал-майор привел пример американского гангстера Аль-Капоне, которому из-за отсутствия доказательств его причастности к бандитизму вынесли приговор за неуплату налогов.

В то же время Вовк раскритиковал те подозрения, которые были объявлены Медведчуку. Он предположил, что подозрения готовили спешно, или же правоохранительные органы рассчитывали, что Медведчук покинет территорию страны и можно будет провести заочный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину

"Я не хочу давать прогнозы или каким-то образом влиять на суд, но я вам скажу одно: я ставлю на кон диплом кандидата юридических наук, звание Заслуженный юрист Украины, 25 лет следовательского стажа, что подозрения не трансформируются в обвинительный приговор суда", - сказал Вовк.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по подозрению в государственной измене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории.

11 мая генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Виктору Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчука сравнили с Аль Капоне и объяснили, как испортить его политическую карьеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 9090
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 7839
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 5688
После Covid-19 могут развится страшные болезни
После Covid-19 могут развится страшные болезни
 Просмотров: 4410
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4284
Политика
Отставку Степанова рассмотрят в понедельник
Отставку Степанова рассмотрят в понедельник Просмотров: 18
Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину
Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину Просмотров: 162
"Главный трешняк - это не домашний арест Медведчуку" - сети
"Главный трешняк - это не домашний арест Медведчуку" - сети
 Просмотров: 693
Ермак с послами G7 обсудил ситуацию на Донбассе
Ермак с послами G7 обсудил ситуацию на Донбассе Просмотров: 54
Акция "обыщем их вместе" не победит демократию - Криштафович
Акция "обыщем их вместе" не победит демократию - Криштафович Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1
Память Героя Небесной сотни чествуют конкурсом етноблогеров
Голосов: 7008
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть