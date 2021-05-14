Медведчука сравнили с Аль Капоне и объяснили, как испортить его политическую карьеру

Медведчука сравнили с Аль-Капоне. Фото: Укринформ

Нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука можно было бы лишить политической карьеры, осудив за преступления, которые легко доказать. Например, осудить за незаконную вырубку лесов или незаконную рыбалку.

"Дать два года условно и все, он - осужденный, лишенный депутатского мандата и его политическая карьера закончилась", - сказал генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире программы "Право на власть".

Генерал-майор привел пример американского гангстера Аль-Капоне, которому из-за отсутствия доказательств его причастности к бандитизму вынесли приговор за неуплату налогов.

В то же время Вовк раскритиковал те подозрения, которые были объявлены Медведчуку. Он предположил, что подозрения готовили спешно, или же правоохранительные органы рассчитывали, что Медведчук покинет территорию страны и можно будет провести заочный процесс.

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"Я не хочу давать прогнозы или каким-то образом влиять на суд, но я вам скажу одно: я ставлю на кон диплом кандидата юридических наук, звание Заслуженный юрист Украины, 25 лет следовательского стажа, что подозрения не трансформируются в обвинительный приговор суда", - сказал Вовк.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по подозрению в государственной измене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории. 11 мая генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Виктору Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.