Медведчука не лишат звания заслуженного юриста - Зеленский ответил на петицию

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Фото: 5 ua

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о лишении нардепа Виктора Медведчука звание заслуженного юриста Украины.

"Предусмотрено два механизма лишения награжденного государственной награды. Это можно сделать, если лицо осудили за тяжкое преступление по представлению суда. Также из-за террористической деятельности", - сообщила пресс-служба президента.

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В последнем случае решение о лишении звания по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка, СБУ принимает СНБО. Только тогда нужен указ главы государства.

"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента не поступали", - говорится в сообщении.

Электронная петиция за лишение Виктора Медведчука звание заслуженного артиста набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения - 25 тыс.