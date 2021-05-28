Медведчук под домашним арестом - генпрокурор Венедиктова объяснила решение

Венедиктова объяснила, почему Медведчук сейчас не в СИЗО. Фото: РБК

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова объяснила, почему суд не отправил в СИЗО народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Медведчука с альтернативой залога в размере 300 млн грн, напомнила она в эфире одного из украинских телеканалов.

"Судья, когда мотивировал решение, сказал - подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы назначаете такой залог, вы по духу права делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу", - пояснила генпрокурорка.

По словам Венедиктовой, если бы решение было несправедливым, она бы обратилась в Высший совет правосудия, но для этого нет оснований.

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Подозреваемый в государственной измене депутат от ОПЗЖ Тарас Козак не состоит в Беларуси на лечении. Детали местонахождение нардепа Венедиктова не смогла сообщить через свою должность и требования законодательства.