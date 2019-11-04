Медикам предлагают дать статус участника боевых действий

Медработникам хотят дать статус участника боевых действий. Фото: Prm

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2341 о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам.

Документ зарегистрировала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Понимая важность работы медицинских работников на фронте, я зарегистрировала соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам", который призван решить данную проблему", - отметила нардеп.

В пояснительной записке к законопроекту на сайте Верховной Рады сказано, что участниками боевых действий признаются медицинские работники, непосредственно были задействованы для выполнения своих служебных обязанностей во время военных действий в зоне проведения антитеррористической операции. Также предусмотрено предоставление льгот таким лицам.

"Целью законопроекта является устранение неравенства между должностными лицами прокуратуры, органов государственной власти и офицерами, которые, находясь в зоне проведения антитеррористической операции по несколько дней, не выполняя боевой задачи, не будучи на передовой и не принимая участия в боевых действиях, получили статус участника боевых действий, и медицинскими работниками, которые на постоянной основе выполняют свои профессиональные обязанности в зоне проведения антитеррористической операции, спасая жизни воинов операции объединенных сил ", - отмечается в пояснительной записке .

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит добровольцам получить статус участника боевых действий. Документ №2045-1 поддержал 321 депутат.