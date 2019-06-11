Мажоритарщики от аграрных областей должны объединиться в новой Раде - нардеп Березкин

Кандидат в народные депутаты по избирательному округу №100 Станислав Березкин заявил, что мажоритарщики от "сельских" областей должны объединиться в новой Верховной Раде Украины.

Народный депутат Украины Станислав Березкин, выдвинувший свою кандидатуру по одномандатному округу в Кировоградской области, в своем блоге на веб-сайте "Цензор.нет" очертил несколько главных задач, которые будут стоять перед народными избранниками, представляющими сельскохозяйственные регионы.

Он считает, что в новой Раде должны быть приняты системные решения по развитию аграрного сектора Украины. Березкин спрогнозировал, что "скорее всего, этот состав Верховной Рады таки возьмется за земельную реформу".

По его словам, у основных игроков не хватает конструктивной программы по селу. "Не исключено, что некоторые такую ​​программу имеют, но скрывает. Ибо мало кому она понравится, ведь состоит в полной монополизации аграрной сферы и земельных отношений корпорациями, причем не всегда отечественными", - отметил нардеп.

По мнению Березкина, если не уделить внимание селу, то там "не найдется места для малого и среднего бизнеса, то есть независимых фермеров, потому доходов на всех не хватит". Он также подчеркнул, что существует большая вероятность продолжения "оптимизации" социальной инфраструктуры, то есть, сокращение сети школ и больниц.

Чтобы помешать этому, Станислав Березкин предложил несколько шагов.

"Когда будет создаваться рынок земли, то он должен быть цивилизованным. В распоряжении фермеров гораздо меньшими ресурсами, чем у крупных землевладельцев. Нужны механизмы защиты малых и средних предпринимателей. Необходимо провести инвентаризацию сельскохозяйственных земель. Должен быть прозрачный кадастр, делающий невозможным несанкционированное вмешательство с целью кражи прав собственности. Государство должно позаботиться об инструментах льготного кредитования, которые позволят фермерам выкупать землю по рыночной стоимости", - написал парламентарий.

По его мнению мажоритарные депутаты должны иметь достаточно полномочий и опыта, чтобы развивать инфраструктуру: строительство дорог, развитие автобусного сообщения, опорных школ, обновление фондов сельских библиотек, подключение учреждений культуры к сети Интернет. При этом депутаты могут и должны создавать рабочие места, привлекая инвестиции и частный бизнес на свой округ, и заботясь о том, чтобы предпринимателям не препятствовали.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что очень часто депутаты-мажоритарщики становятся "единственной действенной преградой рейдерству" на своих округах, в то время как правоохранители работают не всегда эффективно.

"Мажоритарные депутаты законодательно поддерживать отечественный аграрный сектор. В частности, нужна государственная поддержка малых и средних сельскохозяйственных предприятий, а также доступное кредитование от государственных банков, которые сейчас самоустранились от задач экономического развития. Государство должно предоставить финансовые стимулы, в частности для развития растениеводства, животноводства и переработки, чтобы добавленная стоимость оставалась у людей, ее создающих, а не перекупщиков. Должны быть сохранены квоты на получение высшего образования для выпускников сельских школ", - написал кандидат в народные депутаты.

"Убежден, что вокруг такой программы в новой Верховной Раде должны объединяться мажоритарщики от "сельских" областей", - резюмировал Станислав Березкин.