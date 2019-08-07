Мажоритарщик "Слуги народа" вбросил в пророссийскую партию 200 тыс. грн — расследование

Отчет партии "Наши" показал, что Одарченко в 2018 перечислил партии двумя платежами 198500 гривен. ФОТО: "Радио Свобода", "Схемы: коррупция в деталях"

Мажоритарщик от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко в 2018-го внес на счет партии Евгения Мураева "Наши" почти 200 тыс. грн.

Об этом узнали расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

Отчет партии "Наши" показал, что Одарченко в 2018-м перечислил партии двумя платежами 198,5 тыс. грн. Сам будущий нардеп от "Слуги народа" такую ​​информацию опроверг и добавил, что не разделяет идеологию партии Мураева.

"Я в другой партии", - сказал Одарченко.

Народного избранника журналисты связывают с высокопоставленным пограничником времен Януковича, "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове - Вадимом Слюсаревым. Накануне выборов Одарченко вышел из компании "Градиент инвест", основанной отцом Николаем. По телефону "Градиент инвеста" можно связаться с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является тот же Слюсарев, указывают журналисты.

О связи "Слуги народа" со Слюсаревым президент Владимир Зеленский сказал, что он помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, сам Зеленский с ним не общается.

Андрей Одарченко от "Слуги народа" выиграл 170 округ в Харькове. Он работает деканом факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельности Харьковского государственного университета питания и торговли. До выборов был бизнесменом.