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понедельник, 02 сентября 2019 16:13

Матиос прокомментировал свое увольнение

1 Комментировать
Матиос прокомментировал свое увольнение
Матис 5 лет руководил военной прокуратурой.

Уволенный с должности главного военного прокурора Анатолий Матиос попрощался с коллегами. Об этом он написал в Facebook.

"Напомню - у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - и это пройдет.

Я всегда по жизни и в своей карьере об этом памнил и буду помнить в дальнейшем. А всем, кто читает мою страницу - и друзьям и не друзьям тоже хочу напомнить о кольце Шломо.

Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом.

Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нес огромный груз службы в рядах военной прокуратуры. Горжусь вами. Коллеги и офицеры, спасибо. Честь имею", - написал Матиос.

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2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошака уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Матиос работал в должности с августа 2014 года.

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