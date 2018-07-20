Мать Шеремета рассказала о встрече с Порошенко

Людмила Шеремет верит, что Порошенко действительно хочет раскрытия дела. Фото: hromadske.ua

Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила не верит, что украинские правоохранители найдут виновных в его гибели.

Об этом она сказала в интервью "Громадському".

Людмила Шеремет рассказала, что дважды встречалась с президентом Петром Порошенко.

"Это были, конечно, непростые встречи для меня и, думаю, что и для Порошенко, и для всех ответственных за следственный процесс тоже. Петр Алексеевич все время говорил о том, что "это дело моей чести и я действительно хочу, чтобы его раскрыли". Я ему верю.

Я единственное что спросила: "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем семи процентов дел, которые вообще не раскрываются". То есть, я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все", - сказала она.

Как продвигается расследование, следственные матери Шеремета не сообщают.

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Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему под автомобиль подложили взрывчатку. Материалы дела засекретили.