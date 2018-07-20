Мать Шеремета рассказала о встрече с Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1845
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 2989
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 630
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6183
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1179
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3456
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3762
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133051
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2151
Фото
Все фото
10
8
14
6
6
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Герман удивила новым образом с элементом из &quot;Гарри Поттера&quot;
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Видео
Все видео
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3366
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 513
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3456
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3501
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26452
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1242
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 15:55

Мать Шеремета рассказала о встрече с Порошенко

  Комментировать
Мать Шеремета рассказала о встрече с Порошенко
Людмила Шеремет верит, что Порошенко действительно хочет раскрытия дела. Фото: hromadske.ua

Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила не верит, что украинские правоохранители найдут виновных в его гибели.

Об этом она сказала в интервью "Громадському".

Людмила Шеремет рассказала, что дважды встречалась с президентом Петром Порошенко.

"Это были, конечно, непростые встречи для меня и, думаю, что и для Порошенко, и для всех ответственных за следственный процесс тоже. Петр Алексеевич все время говорил о том, что "это дело моей чести и я действительно хочу, чтобы его раскрыли". Я ему верю.

Я единственное что спросила: "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем семи процентов дел, которые вообще не раскрываются". То есть, я поняла, что это дело просто не будет раскрыто. Вот и все", - сказала она.

Как продвигается расследование, следственные матери Шеремета не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде заподозрили власть в убийстве Шеремета - обещают действовать

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему под автомобиль подложили взрывчатку. Материалы дела засекретили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать Шеремета рассказала о встрече с Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет

ВСУ освободили от террористов город на Луганщине

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"

Астронавты приземлились на Луну

"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 196409
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 112153
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 85160
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 38186
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 26187
Политика
В МинВОТ отреагировали на слухи о референдуме Трампа и Путина на Донбассе
В МинВОТ отреагировали на слухи о референдуме Трампа и Путина на Донбассе Просмотров: 72
Порошенко подписал закон о защите пострадавших майдановцев
Порошенко подписал закон о защите пострадавших майдановцев Просмотров: 27
Кабмин просят помочь семьям политзаключенных
Кабмин просят помочь семьям политзаключенных 2 Просмотров: 90
Кровавое ДТП на Житомирщине: Порошенко дал поручение местной власти
Кровавое ДТП на Житомирщине: Порошенко дал поручение местной власти Просмотров: 306
Международное влияние Таруты убедило западных партнеров Украины сохранять санкции против России – СМИ
Международное влияние Таруты убедило западных партнеров Украины сохранять санкции против России – СМИ Просмотров: 243
Больше всего комментируют
18
В России рождается новый нацизм - Бабченко
17
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
10
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 16697
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua