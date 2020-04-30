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четверг, 30 апреля 2020 03:02

Маски из "Мрии" в "Эпицентре" - в Офисе президента сделали заявление

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Маски из &quot;Мрии&quot; в &quot;Эпицентре&quot; - в Офисе президента сделали заявление
В Офисе президента рассказали о масках из "Мрии". Фото: РБК

На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большой медицинский груз из Китая. Маски из этого рейса, который может войти в историю как рекордный по объему, продаются в торговой сети "Эпицентр".

Дело в том, что "Мрия" переправляла не только гуманитарный груз, а и коммерческий, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в комментарии "Украинской правде".

За рейс, который к слову, стоил до одного миллиона долларов, заплатили не из государственного бюджета, а за счет предпринимателей. Соответственно, поэтому часть груза и была коммерческого назначения.

Этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами, - заявляет Тимошенко.

Общий груз, который смогла за один рейс перевезти "Мрия", достиг более 103 тонн. Он вместил 12 млн масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мрия" привезла в Украину рекордный медицинский груз

Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам с предложением покупать медицинские товары в его компании "Эпицентр К". Копию этого письма опубликовало издание "Украинская правда". Дело в том, что в нем отмечалось, что средства защиты доставил самолет "Мрия".

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