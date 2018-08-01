Мартыненко через суд добился рассмотрения его дела по существу - адвокат

1 августа Апелляционный суд Киева удовлетворил обращение экс-депутата Николая Мартыненко. Фото: energoatom-kontrol.com

1 августа Апелляционный суд Киева удовлетворил обращение экс-депутата Николая Мартыненко и обязал Шевченковский райсуд Киева начать рассмотрение по сути дела, в котором фигурирует Мартыненко.

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата.

Адвокат Петр Бойко подчеркнул, что Национальное антикорупционное бюро вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой пытались минимум на год заблокировать рассмотрение в суде по сути так называемого "дела Мартыненко", поскольку боятся, что полностью проиграют.

Защитник указал, что НАБУ и САП хотели нарушить право Мартыненко на доступ к правосудию, зафиксированное в украинском и европейском законодательствах.

"С подачи НАБУ в СМИ годами тиражировались безосновательные обвинения в отношении Мартыненко, который добровольно отказался от депутатского иммунитета. Для рассмотрения по существу это дело в суд передали только через 2 года, хотя НАБУ ежемесячно это анонсировало. Но они были шокированы, когда увидели документы защиты - там опровергаются фейки о Мартыненко, на которых строилось всё дело", - отметил адвокат.

"НАБУ и САП хотели, чтобы это дело "зависло" еще на год. Поэтому прокуроры САП специально подали в суд первой инстанции неправильно оформленные материалы дела, А НАБУ непублично оказывало давление на суддей Шевченковского райсуда Киева", - говорит Бойко.

По словам адвоката, экс-депутат готов к рассмотрению дела по существу в любом суде. "Казалось бы - чего НАБУ и САП бояться? Дело потом все равно перейдет в антикоррупционный суд, а они столько заявляли о якобы наличии доказательств. Где логика?! А она в том, что вопрос политически мотивирован и истина для НАБУ-САП не имеет никакого значения. НАБУ и САП стремились, чтобы Николай Мартыненко минимум год не мог себя защитить в суде - поскольку все увидят, как там разбиваются сфальсифицированные обвинения", - считает Бойко.