Мародерство на войне не может иметь срока давности - Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко настаивает на безотлагательном принятии "Закона о преступлениях "профитерства в крови"(наживы на войне) и отсутствие срока их давности", а также внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.
Основой такого закона, по его мнению, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.
По словам Наливайченко, закон должен, в частности, предусматривать сверхжесткое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в том числе за:
- недобросовестную хозяйственную деятельность;
- сокрытие средств, полученных незаконным путем и отмывание средств;
- злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;
- запрещенную торговлю с агрессором;
- заключение заведомо убыточных договоров;
- избежание таможенного контроля;
- необоснованное завышение цен;
- уклонение от уплаты налогов;
- умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.
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