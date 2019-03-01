Мародерство на войне не может иметь срока давности - Наливайченко

Кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко призывает немедленно принять "Закон о преступлениях "профитерства в крови" (наживы на войне) и отсутствие срока их давности". Фото: bbc.com

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко настаивает на безотлагательном принятии "Закона о преступлениях "профитерства в крови"(наживы на войне) и отсутствие срока их давности", а также внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.

Основой такого закона, по его мнению, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.

По словам Наливайченко, закон должен, в частности, предусматривать сверхжесткое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в том числе за:

- недобросовестную хозяйственную деятельность;

- сокрытие средств, полученных незаконным путем и отмывание средств;

- злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;

- запрещенную торговлю с агрессором;

- заключение заведомо убыточных договоров;

- избежание таможенного контроля;

- необоснованное завышение цен;

- уклонение от уплаты налогов;

- умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.