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четверг, 06 февраля 2020 16:20

Маркарова представила руководителя Офиса финансового контроля

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Маркарова представила руководителя Офиса финансового контроля
Игорь Буграк возглавил Офис финансового контроля. Фото: facebook.com/DASU2016

Министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Офиса финансового контроля нового руководителя Игоря Буграка.

Об этом сообщили на странице Государственной аудиторской службы Украины в Facebook.

Офис финансового контроля создали на базе Государственной аудиторской службы. Ожидается, что новосозданный офис будет реализовывать государственную политику в сфере государственного финансового контроля. Деятельность офиса будет направлять и координировать Кабинет министров Украины через министра финансов.

"Сегодня представила Игоря Буграка, нового руководителя. По возвращении офиса под руководство Минфина, перед нами стоит амбициозная и сложная задача - быстро реорганизоваться в небольшой, но очень институционально сильный орган, который сфокусируется на государственных компаниях и мониторинге публичных закупок и необходимой работе с правоохранительными органами и совместно с нашими коллегами из Счетной палаты будет в поиске их эффективности и подотчетности, а не дублировать функции парламентского контроля", - написала о событии на своей странице в Facebook Оксана Маркарова.

Отдельно министр финансов отметила, что публикует последние фото на фоне постсоветского логотипа КРУ.

"... который почему-то несмотря на все предыдущие попытки реформировать орган, все еще занимает большое место в актовом зале. Офис финансового контроля после изменений будет настоящим европейским институтом, а не продолжением КРУ", - подчеркнула чиновница.

Игорь Буграк ранее работал в Министерстве финансов, где занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.

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Напомним, что правительство Украины в соответствии с указом президента Украины от 8 ноября 2019 №837 создал Офис финансового контроля, реорганизовав Государственную аудиторскую службу Украины путем преобразования.

На базе Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля. Держаудитслужба передает вновь учреждении по наследству свои имущество и функции. А вот и ее штат решили сократить на 30%.

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