Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения

Марина Порошенко с детьми устроили сюрприз ко дню рождения Петру Порошенко и трогательно поздравили пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская солидарность".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"На самом деле подготовку ко Дню рождения Петр Порошенко мы начали заранее - еще две недели назад дети засели за музыкальные инструменты, а мы с командой - за организацию сюрприза", – написала Марина Порошенко.

Жена пятого президента отметила, что они хотели подарить имениннику эмоции. Ведь именно они наполняют нашу жизнь смыслом, дают энергию и силы двигаться вперед.

На видео Марина Порошенко вспоминает их памятную встречу, когда она провожала Петра Алексеевича в армию, незабываемые мгновения рождения их детей, тот день, когда он, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, дал присягу на верность нашей большой европейской стране. Ту холодную ночь, когда десятки тысяч украинцев на Софийской площади приветствовали создание Единой Поместной Церкви Украины, моменты, когда на свет появились их дорогие внуки - такие воспоминания откладываются в сердце навсегда.

Ко дню рождения Петра Алексеевича его семья вместе с командой устроили имениннику вечер незабываемых эмоций, а в этом им помогла волшебная мелодия из фильма "Ромео и Джульетта" в исполнении их детей. Именно на этот фильм будущий муж пригласил Марину Порошенко в кино в далеком 1983 году.

"Эта лента и музыка из него с тех пор стали символом нашей любви", – поделилась Марина Порошенко.