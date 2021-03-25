Марченко владеет заводом, топливом с которого заправляют танки оккупантов и наемников

Данилов объяснил, почему на Марченко наложили санкции. Фото: NikLife

Телеведущая Оксана Марченко владеет заводом, дизельным топливом с которого заправляют российские танки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В интервью НВ об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Марченко и ее муж Виктор Медведчук обладают нефтеперерабатывающим заводом, который расположен в 14 км от российско-украинской границы. Его захватила Россия.

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"Что нам делать? Мы свое дело сделали. Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", - отметил секретарь СНБО.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, которые ввел в действие указом президент Владимир Зеленский. Причиной санкций является финансирование терроризма.