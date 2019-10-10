Марафон продолжительностью в более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Президент Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился 14 часов 9 минут. Мероприятие проходило на втором этаже Kyiv Food Market.

Начал его в 10.01 час. четверга Завершил в 0.10 час. пятницы.

Участие в марафоне приняли более 300 журналистов - украинских и зарубежных.

СМИ угощали бургерами, пиццей, картошкой фри. Глава государства сидел с журналистами за столом. Это первая пресс-конференция Зеленского с момента его избрания президентом.

Пресс-марафон побил мировой рекорд.

Gazeta.ua предлагает самые интересные цитаты президента.

О Крыме

"По поводу Крыма я обязательно на встрече в нормандской формате поставлю этот вопрос. Потому что я ни разу не слышал ответа лидеров"

О Минских договоренностях

"Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги - меня бы на три посадили. Поэтому я делаю то, что могу в этих рамках. И исхожу из них так, как могу - отвожу там, где могу обеспечить ситуацию с безопасностью"

О "формуле Штайнмайера"

"Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокомуницировали с людьми. Это правда. Это ошибка. Но в наших других шагах, которые защищают интересы Украины, ошибки никакой не было"

О миротворцах

"По поводу миротворцев. Поднимается этот вопрос. Если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе Украины и России"

О выборах в ОРДЛО

"Единственный сложный вопрос (в Минских договоренностях), что мы сначала проводим выборы, а потом получаем границу под украинским контролем. Я вижу, как по-другому решать этот вопрос. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, чтобы совсем по-другому это решать.

А кто поедет, если там будут войска. Тогда только если будут обеспечены все вопросы безопасности, тогда там состоятся выборы. Мы хотим журналистов, иностранных наблюдателей. Потому что так должны проходить выборы. Если мы говорим о выборах, то по украинскому законодательству. Если не будет доступности ЦИК туда, журналистов с самого начала, если мы это увидим - они не состоятся"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом

О "особом статусе"

"Мы не можем в этом законе говорить об автономии"

О военном положении

"Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали? Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?"

О Путине

"Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский и прямая встреча. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну"

О возможном Майдане

"По поводу в целом Майдана - я ничего этого не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет"

О Трампе

"В общении с президентом Трампом я ему сказал, что у нас будет возможность встретиться в Варшаве, и я ему сказал по телефону: "Я предлагаю вам после Варшавы заехать в Украину". Для меня это было дело трудное, но обязательное, потому что я хотел, чтобы он приехал. Знаете, это как во времена различных императоров, когда они переодевались и приходили к людям посмотреть, как народ живет. Я хотел, чтобы этот человек - президент такой мощной страны и стратегического партнера Украины - переоделся в человека обычного, чтобы он увидел (Украину)".

Об западном курсе

"Мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз, быть европейской страной. Это решение людей, которые являются украинцами. Это самое главное. Я подтверждаю и поддерживаю этот курс"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского

Об западном курсе

"Мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз, быть европейской страной. Это решение людей, которые являются украинцами. Это самое главное. Я подтверждаю и поддерживаю этот курс"

О Порошенко

"Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Даже не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит. На физическом уровне есть проблемы"

О посадках

"Когда я пришел на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели, все сказали "ай яй яй ", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок", а я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями, какие их действия? Ага, так нельзя. А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "Этот человек убивает, лжет, был депутатом", я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние"

О деле Майдана

"Дело Майдана - очень шумное. Как в этом деле поставить точку, у меня нет ответа"

О Данилюке

"Я не согласен с господином Данилюком. Я не согласен, что он пошел из-за ПриватБанка. Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно:"Сань, ты профессиональная кандидатура, но я выбрал другого человека". Сложные отношения с Богданом, это тоже повлияло"

О Коломойском и "ПриватБанке"

"А что я могу с ним говорить. Он знает мою позицию. Она государственная, что я буду защищать Украину, защищать государство"

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО "Мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз", - говорит Зеленский.

О Богдане

"Ему очень сложно. Потому что на него идет воздействие начиная с господина Коломойского, что он с ним, что он решает его какие-то проблемы. Доказательств никаких нет, не было, но господин Богдан был полностью загрязнен этим вопросом. Хотя был адвокат. Это его бывшая жизнь. Сейчас он работает на государство"

О Баканове

"По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали, я уволю Баканова, просто я вам сразу говорю. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины"

О правительстве

"Я всем министрам и всем правоохранителям сказал откровенно: реальные дела, действующие дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет - всех уволим"

О рынке земли

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Только. Затем уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле"

О тарифах

"МВФ требует рыночные цены. Да, рыночныецены для нашей страны - это некое увеличение тарифов. Но вы видите, что начиная с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача. Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на уплачивания коммуналки, этот процент должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я задаю правительству, и премьер-министр со мной согласен.

Мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать"

О Мендель

"Она не имела права, как пресс-секретарь, так реагировать, но она уже не смогла как человек по-другому реагировать на господина Андрушко. Еще раз так будет и мы разойдемся, но сейчас я ее защищаю. Ну, мы же все люди, мы ошибаемся. И я живой человек с ошибками, и она такая же. Поэтому девочку, в этом случае, буду защищать"

О партии "Слуга народа"

"Люди их избирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу"

О Портнове

"Я его видел может 5 лет назад один раз в жизни случайно. Я не общаюсь с ним по телефону. Мы не знакомы, близко с ним не знакомы"

О Медведчуке и его телеканалах

"Козак, Медведчук - одна история. Мы же откровенно говорим, все журналисты нас видят. Человек, господин Медведчук, который имеет не проукраинскую позицию является вашим (обращается к телеведущему "112 Украина") владельцем"

О "деле Свинарчуков"

"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и вскоре вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальная"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пообещал помочь печатным СМИ

О своем жилье

"Я живу в квартире. Резиденцию продавать мы не будем, она останется. Жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел? Я не могу в Мариинском жить, вы понимаете. Я не могу переехать к одной резиденции, потому что наше общество начнет меня из-за этого... Ну вы понимаете"

О СМИ

"Я доверяю очень своим глазам и своим ушам. Это для меня - СМИ "number one". Я читаю Facebook, и поэтому по-разному к нему отношусь, я читаю большинство новостных каналов. На это я трачу где-то 2 часса ночью после работы"

О сне

"Я очень плохо сплю. Где-то с четвертой до половины шестого. И все"

О сыре и хлебе

"Скажу честно, я очень редко хожу в магазин. Когда меня спрашивают, сколько стоит хлеб или молоко. Честно, я не покупаю молоко. У нас никто не пьет, я не пью. Я покупаю хлеб гречишный. Покупаю очень редко мне нельзя его есть. Покупаю его в магазине - это будет реклама - GoodWine. Я хожу в этот единственный магазин. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен. Я покупаю за 25-30 гривен, там разный. Могу купить хлеб, воды, вина. Еще покупаю сыр, очень люблю к вину. Сыр стоит 58 гривен килограмм"

Украинцы избрали Владимира Зеленского президентом на выборах 21 мая. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.