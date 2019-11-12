Мандат Луценко и рынок электроэнергии: Рада собралась на заседание

Сегодня на повестке дня 22 вопроса. Фото: ukrinform.ua

Верховная Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты об открытии рынка земли.

В зале зарегистрировались 330 народных избранников.

Они намерены ликвидировать так называемые "схемы Яценко" при оценке недвижимости - именно из-за этого законопроекта члены налогового комитета проходили опрос с применением полиграфа.

Шестым в повестке дня стоит рассмотрение законопроектов о рынке электроэнергии.

Также планируют включить в повестку дня законопроект об урегулировании добычи янтаря.

На сегодня запланировано рассмотрение постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко.

Серд прочего, парламентарии возьмутся за законопроекты о среднесрочном планировании развития и содержания дорог, об усилении ответственности за фальсификацию и продажу лекарств, об уменьшении количества пластиковых пакетов.

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На этой неделе Верховная Рада рассмотрит государственный бюджет на 2020 год.