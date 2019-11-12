Мандат Луценко и рынок электроэнергии: Рада собралась на заседание

Верховная Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты об открытии рынка земли.
В зале зарегистрировались 330 народных избранников.
Они намерены ликвидировать так называемые "схемы Яценко" при оценке недвижимости - именно из-за этого законопроекта члены налогового комитета проходили опрос с применением полиграфа.
Шестым в повестке дня стоит рассмотрение законопроектов о рынке электроэнергии.
Также планируют включить в повестку дня законопроект об урегулировании добычи янтаря.
На сегодня запланировано рассмотрение постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко.
Серд прочего, парламентарии возьмутся за законопроекты о среднесрочном планировании развития и содержания дорог, об усилении ответственности за фальсификацию и продажу лекарств, об уменьшении количества пластиковых пакетов.
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На этой неделе Верховная Рада рассмотрит государственный бюджет на 2020 год.
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