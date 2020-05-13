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среда, 13 мая 2020 12:45

Мамку обвинили в дискредитации футбольной парламентской ВСК

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Мамку обвинили в дискредитации футбольной парламентской ВСК
Нардеп Григорий Мамка действует в интересах одного из своих коллег по фракции. Фото: znaj.ua

Нардепа от ОПЗЖ Григория Мамку могут исключить из футбольной ВСК. Такая инициатива возникла после подтверждения информации о том, что он преследует интересы Григория Суркиса, пишет "Апостроф".

Сегодня очевидно, что он действует в интересах одного из своих коллег по фракции.

"Это дискредитирует всю ВСК", - уверены в комиссии и подчеркивают, что абсолютное большинство депутатов нацелены на подготовку объективных выводов комиссии.

В целом, представители ВСК устали от постоянного давления и угроз со стороны Мамки.

Большинство стремится как можно скорее представить отчет парламенту и перестать быть "заложниками" чужой политической игры.

Напомним, по информации Ярославы Кобы депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис "содержит" некоторых членов ВСК.

Также, она сообщала, что Мамка взял на себя обязательство перед Суркисом протянуть через ВСК письмо-обращение в УЕФА, суть которого сводится к дискредитации УАФ.

Позже информация о рассмотрении такого письма на заседании ВСК действительно подтвердилась, но члены комиссии его не поддержали.

Уточним, что сам Григорий Мамка до того, как стал политиком, работал в органах МВД, откуда был уволен по причине непрохождения аттестации.

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