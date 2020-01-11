Макрон приедет в Украину

Макрон и Зеленский провели телефонный разговор. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Они обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, которые в ходе "нормандских переговоров" 9 декабря 2019 в Париже.

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"Владимир Зеленский сообщил президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Макрона согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Только в случае безопасности на Донбассе можно решить политические вопросы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили и согласовали некоторые очень важные вещи. Прежде всего, это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на востоке Украины. Это полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019", - сказал глава государства.