Майкл Щур потроллил "слуг народа" Тищенко и Арахамию

На самом деле Тищенко возмутился не из-за оскорблений в сторону президента, сказал Майкл Щур.

Комментарии "слуги народа" Николая Тищенко касательно его нападения на коллегу Гео Лероса ничего не объясняют. Об этом сказал телеведущий Майкл Щур в своей программе.

"Конечно, в Раде уже все случалось. Депутаты и дрались и блокировали трибуну и мешали выступать друг другу. Но благодаря Тищенко мы увидели все формы пренебрежения к парламентаризму за одну каденцию.

Помощь Тищенко по поводу нападения на Лероса ничего не объясняют. Но мы и не рассчитывали", - сказал телеведущий.

Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лерос от заседаний Рады "за драку", напомнили в программе.

"Оказывается было не только нападение. Если кого-то бьют, то виноваты обе стороны. Если такую драку комментирует третья сторона, то она тоже виновата. Поэтому Арахамию тоже надо отстранить", - потроллил Майкл Щур.

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"На самом деле Тищенко возмутился не из-за оскорбления в сторону президента. Такие оскорбления звучат ежедневно в сторону любого президента любой страны. Тищенко возмутился, потому Лерос снова поднял тему возможной госизмены в Офисе президента. Госизмены из-за вероятного срыва операции по задержанию членов российской частной военной компании Вагнера. "Вагнеровцев", которые принимали участие в российско-украинской войне.

Год назад в Офисе президента отрицали существование такой спецоперации вообще. Затем Зеленский все же признал, что операция была, но заявил, что ее идея не была украинской", - говорится в сюжете.

9 сентября Николай Тищенко напал на Лероса. Это произошло после того, как внефракционный депутат с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном "слугой".