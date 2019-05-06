Майки и история - Луценко рассказал, что общего между украинцами и евреями

Луценко назвал достижением наличие различных культур на территории Украины. Фото: УНИАН

Генпрокурор Юрий Луценко видит сходство между украинцами и евреями на пути к своему государству и религии.

Такое сравнение он озвучил на Киевском еврейском форуме.

"Горд тем, что в Украине очень толерантная атмосфера ко всем национальным меньшинствам. Согласно опросу, Украина считается самой толерантной, в частности к евреям, страной Восточной Европы. Лишь 5 процентов украинцев не хотят видеть представителей других национальностей на ключевых должностях своего государства. Для сравнения: в Армении - 32, Литве - 23, Румынии - 22, Польше - 18.

Этот показатель таков не только из-за работы правоохранительных органов, но и из-за истории. Потому что антисемитизм - это религиозная ненависть. Украинцы также через это прошли - долго боролись за свою церковь. Также это расовая дискриминация - украинцы хорошо помнят отношение ко "второму сорту" жителей Российской империи и Советского Союза. Современный антисемитизм - это отрицание права евреев на свое государство. Мы также это прошли и сегодня понимаем, что означает и сколько крови стоит право отстоять свое государство", - сказал Луценко.

Он назвал достижением наличие различных культур на территории Украины.

"Все евреи вышли из Египта, все настоящие украинцы вышли из Сибири. Поэтому неудивительны майки, в которых ходят и в Украине, и в Израиле, где трезубец вплетен в звезду Давида. Потому что это наша общая история и общее видение будущего", - добавил генпрокурор.

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В Украине проживает более 120 тыс. евреев и лиц с еврейским семейным корнями.