Майдан не сумел политизировать победу - ученый

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 297
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1404
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 216
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 4860
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1251
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2025
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 45891
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1368
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2673
Фото
Все фото
5
21
3
3
7
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Видео
Все видео
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12969
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3150
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8667
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
Просмотров: 180
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
понедельник, 14 мая 2018 23:20

Майдан не сумел политизировать победу - ученый

  Комментировать
Майдан не сумел политизировать победу - ученый
Площадь передал власть старым политикам, так и не выдвинув новых политических лидеров, говорит ученый Александр Пасхавер. Фото: innovations.com.ua

Майдан не создал политической структуры, которая бы отражала революционные настроения украинцев. И как результат - лидеров, которые бы сейчас стали альтернативой старому политикуму.

Об этом сказал советник президента, ученый-экономист Александр Пасхавер в эфире телеканала "Прямий"

"Мы должны думать вот о чем. Создал ли Майдан какую-то политическую структуру, которая бы отражала революционные настроения? Если бы такая структура была, мы бы могли говорить: да, она подходит, она точно соответствует ожиданиям Майдана. К большому сожалению, не создали.

Те люди, которые блистали и рисковали жизнью, были реальными героями, не сумели политизировать эту победу. Они передали власть добровольно, можно сказать попросили. Не сумели создать политическую структуру, идеологию. Выдвинуть вождей, которых бы мы могли выбрать", - пояснил ученый.

"Передали власть старому политикуму. Но тем из них, которые довольно рано осознали значение Майдана", - добавил Пасхавер.

Народ пока не выдвигает людей, которые были бы и умные и радикальные

"Наш народ пока не выдвигает людей, которые были бы и розумны и радикальны. Вот нет таких", - сказал экономист.

Процесс реформирывания идет в традициях старого политикума, считает советник президента.

"Когда говорите: за кого голосовать? Я отвечаю: вот была бы альтернатива, был бы революционный слой, политически зрелый класс. Но такого слоя нету", - сказал Пасхавер.

В то же время, в Украины нету другого курса, как европейский, считает ученый.

"У нас практически нет альтернатив. Есть проевропейская неизбежность. Всякий альтернативный политик не может говорить что-то другое. Например, быть пророссийским. Или рассказывать о том, что он будет популистом. Одно из таких популистских заявлений - прекратим войну. Прекратить войну для Украины означает просто сдаться", - заявил Пасхавер..

"Если у нас была Революция, значить мы перешли к эволюционному развитию. Поэтому новая революция, это такая же опасность, как остановка", - также отметил экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майдан не сумел политизировать победу - ученый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 110733
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 45891
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 3 Просмотров: 28015
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 25292
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 25 Просмотров: 24680
Больше всего комментируют
25
Цены на газ могут вырости
11
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
Голосов: 42715
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua