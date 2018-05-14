Майдан не сумел политизировать победу - ученый

Площадь передал власть старым политикам, так и не выдвинув новых политических лидеров, говорит ученый Александр Пасхавер. Фото: innovations.com.ua

Майдан не создал политической структуры, которая бы отражала революционные настроения украинцев. И как результат - лидеров, которые бы сейчас стали альтернативой старому политикуму.

Об этом сказал советник президента, ученый-экономист Александр Пасхавер в эфире телеканала "Прямий"

"Мы должны думать вот о чем. Создал ли Майдан какую-то политическую структуру, которая бы отражала революционные настроения? Если бы такая структура была, мы бы могли говорить: да, она подходит, она точно соответствует ожиданиям Майдана. К большому сожалению, не создали.

Те люди, которые блистали и рисковали жизнью, были реальными героями, не сумели политизировать эту победу. Они передали власть добровольно, можно сказать попросили. Не сумели создать политическую структуру, идеологию. Выдвинуть вождей, которых бы мы могли выбрать", - пояснил ученый.

"Передали власть старому политикуму. Но тем из них, которые довольно рано осознали значение Майдана", - добавил Пасхавер.

Народ пока не выдвигает людей, которые были бы и умные и радикальные

"Наш народ пока не выдвигает людей, которые были бы и розумны и радикальны. Вот нет таких", - сказал экономист.

Процесс реформирывания идет в традициях старого политикума, считает советник президента.

"Когда говорите: за кого голосовать? Я отвечаю: вот была бы альтернатива, был бы революционный слой, политически зрелый класс. Но такого слоя нету", - сказал Пасхавер.

В то же время, в Украины нету другого курса, как европейский, считает ученый.

"У нас практически нет альтернатив. Есть проевропейская неизбежность. Всякий альтернативный политик не может говорить что-то другое. Например, быть пророссийским. Или рассказывать о том, что он будет популистом. Одно из таких популистских заявлений - прекратим войну. Прекратить войну для Украины означает просто сдаться", - заявил Пасхавер..

"Если у нас была Революция, значить мы перешли к эволюционному развитию. Поэтому новая революция, это такая же опасность, как остановка", - также отметил экономист.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.