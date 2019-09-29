Люстровани чиновники массово жалуются в Европейский суд по правам человека

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2826
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2367
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 828
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6723
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9477
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2394
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3276
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3672
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
7
5
3
16
4
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Видео
Все видео
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета
Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 441
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 585
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5985
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 387
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 13:39

Люстровани чиновники массово жалуются в Европейский суд по правам человека

  Комментировать
Люстровани чиновники массово жалуются в Европейский суд по правам человека
Репортер Европейский суд рассматривает заявления люстрованих чиновников

Европейский суд по правам человека принял решение о пяти заявлений против Украины относительно люстрации.

"ЕСПЧ сообщил о решении о 5 "люстрационных" заявлений против государства Украина - приняты. Это два объединенных кейсы", - сказал бывший прокурор, юрист, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный, передає unn.

По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте суда 17 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взыскать деньги с государства и вернуть кресла: 1-- люстрированных прокуроров готовятся к восстановлению

Президент Владимир Зеленский предлагал расширить действия закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Люстровани чиновники массово жалуются в Европейский суд по правам человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 209971
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 16074
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 15022
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
3
 Просмотров: 10098
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 8334
Политика
Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным
Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным 1 Просмотров: 1431
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
 3 Просмотров: 1278
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин 2 Просмотров: 306
Президент учредил Фонд образования, науки и спорта
Президент учредил Фонд образования, науки и спорта Просмотров: 432
"Кто следующая Гандзюк?": почему люди вышли на Банковую
"Кто следующая Гандзюк?": почему люди вышли на Банковую
9
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
5
"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник
3
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Пресс-секретарь Зеленского: Журналист сам бросался
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Голосов: 12102
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua