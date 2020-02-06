Люди Зеленского преследуют защитников Украины - ветеранка Яна Зинкевич о повестке Федине

Нардеп Яна Зинкевич: "Европейская Солидарность" будет бороться за сохранение свободы каждого защитника Украины

Уголовное преследование Софии Федины и Маруси Зверобой - это преследование командой Зеленского патриотов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Об этом заявила ветеран-медик, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич в кулуарах парламента.

"В последние месяцы начались притеснения ветеранов и волонтеров, и мы это видим неоднократно, как и навешанных уголовных дел без доказательств, так и очень резонансное дело по Маруси Зверобой и Софии Федине. То есть у нас в демократическом обществе уже есть преследование просто за видео-ролики, которые не имеют никаких оснований. И сейчас нашу коллегу Софию Федину от "Европейской Солидарности" таскают по ГБР, хотят сегодня вручить ей и Марусе Зверобой подозрение, и, соответственно, мы понимаем - к чему это идет", - сказала она.

Также Зинкевич отметила, что надуманные уголовные преследования против патриотов являются недопустимыми, и "Европейская Солидарность" будет бороться за сохранение свободы каждого защитника Украины.

"Мы хотим заявить, что это недопустимо. Это притеснение свободы слова. Это притеснение в том числе на оппозицию. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить наших людей, братьев, ветеранов и не допустить всего того, что сейчас происходит. Потому что мы понимаем ценность каждого гражданина, который внес свой вклад в обороноспособность страны. София Федина и Маруся Зверобой являются именно такими людьми", - подчеркнула парламентарий.