Люди во власти забыли, кто их спас и сохранил страну - Вакарчука разозлили преследования волонтеров

Люди, которые получили власть, забыли, кто их спасал. Об этом в Facebook написал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.
"Опасные невежды.
Я не могу подобрать другого слова к людям, которые получили власть и забыли, кто их спасал. Забыли о волонтерах и ветеранах, без которых государства могло бы сегодня и не существовать.
Жаль, что некоторые "новые лица" решили охотиться за волонтерами и активистами, вместо того, чтобы бороться с коррупционерами.
И те уже не редкие дела против волонтеров, которые мы видим сегодня, могут быть случайным стечением обстоятельств, а могут - целенаправленным наступлением. В любом случае это - ошибка, которая работает исключительно в интересах Москвы.
И которой не простят люди", - заявил Вакарчук.
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