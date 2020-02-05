Люди во власти забыли, кто их спас и сохранил страну - Вакарчука разозлили преследования волонтеров

Некоторые "новые лица" решили охотиться за волонтерами, говорит Вакарчук.

Люди, которые получили власть, забыли, кто их спасал. Об этом в Facebook написал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Опасные невежды.

Я не могу подобрать другого слова к людям, которые получили власть и забыли, кто их спасал. Забыли о волонтерах и ветеранах, без которых государства могло бы сегодня и не существовать.

Жаль, что некоторые "новые лица" решили охотиться за волонтерами и активистами, вместо того, чтобы бороться с коррупционерами.

И те уже не редкие дела против волонтеров, которые мы видим сегодня, могут быть случайным стечением обстоятельств, а могут - целенаправленным наступлением. В любом случае это - ошибка, которая работает исключительно в интересах Москвы.

И которой не простят люди", - заявил Вакарчук.

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