"Люди не могут заплатить за коммунальные услуги - это наш позор" - Рева

Миллионы украинских семей не могут заплатить за коммунальные услуги, говорит министр социальной политики Андрей Рева. Фото: УНІАН

То, что украинцы не могут заплатить за коммунальные услуги, это позор для правительства. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.

"Субсидии - это вынужденный шаг. В условиях повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, учитывая низкие социальные стандарты, государство обязано поддерживать людей, предоставлять право на содержание субсидий. Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за коммунальные услуги - это наш позор. Я это признаю. Поэтому обязаны дать людям возможность получить субсидию", - сказал он.

В то же время, Рева упрекнул украинцев, которые не имеют официальных доходов.

"923 тысяч домохозяйств показали нулевые доходы. То есть если веирть этим людям, то они вообще ни одной копейки на свое пропитание не имеют. Мы предложили им честно задекларировать свои доходы. Те, кто сегодня работает, получает минимальную зарплату, платят налоги, единый социальный взнос и удерживают этих людей, они в праве спросить сограждан, почему те этого не делают? Возможности для трудоустройства в крупных городах есть", - заявил министр.

"Около 2, 5 миллионов домохозяйств летом не пришли переоформлять субсидии. Им не отказано. Пожалуйста, мы их ждем. Приходите, подавайте декларации и с вами будем разговаривать", - сказал Рева.

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В течение 2019-2021-х коммунальные тарифы подорожают на 10-20%. 2019-го на 19% подорожает газ. 2020-го цена вырастет на 20%.