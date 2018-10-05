"Люди не могут заплатить за коммунальные услуги - это наш позор" - Рева

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4824
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1161
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1143
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1521
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1071
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 603
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2169
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12735
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4932
Фото
Все фото
8
21
27
4
3
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
&quot;Миша, давай по новой&quot;: как Добкин стал звездой Youtube
"Миша, давай по новой": как Добкин стал звездой Youtube
Видео
Все видео
Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
Пятница в Раде начнется нетрадиционно
Пятница в Раде начнется нетрадиционно
Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт
Ляшко преломил ситуацию по языковому закону - эксперт
Чиновнику-герою телеэфиров заплатили полмиллиона
Чиновнику-герою телеэфиров заплатили полмиллиона
Язык, неприкосновенность и новые области - в Раде кипит работа
Язык, неприкосновенность и новые области - в Раде кипит работа
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 369
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1269
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5229
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9612
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 423
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 12:09

"Люди не могут заплатить за коммунальные услуги - это наш позор" - Рева

  Комментировать
&quot;Люди не могут заплатить за коммунальные услуги - это наш позор&quot; - Рева
Миллионы украинских семей не могут заплатить за коммунальные услуги, говорит министр социальной политики Андрей Рева. Фото: УНІАН

То, что украинцы не могут заплатить за коммунальные услуги, это позор для правительства. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.

"Субсидии - это вынужденный шаг. В условиях повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, учитывая низкие социальные стандарты, государство обязано поддерживать людей, предоставлять право на содержание субсидий. Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за коммунальные услуги - это наш позор. Я это признаю. Поэтому обязаны дать людям возможность получить субсидию", - сказал он.

В то же время, Рева упрекнул украинцев, которые не имеют официальных доходов.

"923 тысяч домохозяйств показали нулевые доходы. То есть если веирть этим людям, то они вообще ни одной копейки на свое пропитание не имеют. Мы предложили им честно задекларировать свои доходы. Те, кто сегодня работает, получает минимальную зарплату, платят налоги, единый социальный взнос и удерживают этих людей, они в праве спросить сограждан, почему те этого не делают? Возможности для трудоустройства в крупных городах есть", - заявил министр.

"Около 2, 5 миллионов домохозяйств летом не пришли переоформлять субсидии. Им не отказано. Пожалуйста, мы их ждем. Приходите, подавайте декларации и с вами будем разговаривать", - сказал Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто потеряет субсидии

В течение 2019-2021-х коммунальные тарифы подорожают на 10-20%. 2019-го на 19% подорожает газ. 2020-го цена вырастет на 20%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Люди не могут заплатить за коммунальные услуги - это наш позор" - Рева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 133371
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 102662
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 55867
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 39533
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 16930
Политика
У Януковича феноменальные математические способности - адвокат экс-президента
У Януковича феноменальные математические способности - адвокат экс-президента
Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
Тимошенко застукали за переговорами с олигархом
 Просмотров: 1989
Патриарха Варфоломея ждут в Верховной Раде
Патриарха Варфоломея ждут в Верховной Раде 1 Просмотров: 1935
Обновленная ЦИК приступила к работе
Обновленная ЦИК приступила к работе Просмотров: 108
Эффективность программ господдержки нельзя оценивать по количеству выбранных средств
Эффективность программ господдержки нельзя оценивать по количеству выбранных средств Просмотров: 18
Больше всего комментируют
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
7
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Голосов: 25049
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua