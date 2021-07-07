"Люблинский треугольник" подписал документ в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО

Польша и Литва поддерживают Крымскую платформу и осуждают российскую агрессию против Украины. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Страны "люблинского треугольника" подписали три совместных документа. В частности, о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Вильнюса, где 7-8 июля состоится четвертая международная Конференция по вопросам реформ в Украине. Вчера вечером и сегодня утром он встречался со своими коллегами из Литвы и Польши - Габриэлиусом Ландсбергисом и Збигневом Рау.

"Первый документ - это декларация об общем историческом наследии и общих ценностях. В этом документе мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу и осуждают российскую агрессию против нашего государства", - отметил Кулеба.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили также "Северный поток-2", евроатлантическую интеграцию Украины, а также ситуацию в Беларуси.

Второй документ, который подписали министры, - дорожная карта развития "люблинского треугольника", в которую входят различные вопросы от экономики и молодежных обменов до противодействия гибридным угрозам. Кулеба подчеркнул, что "треугольник" - альтернатива "русскому миру" в этой части Европы. Министры надеются, что к ним присоединится и Беларусь.

"Третий документ - это план мероприятий по противодействию российской дезинформации. Три наши страны объединят усилия не только, чтобы совместно бороться против нее, но и чтобы делиться опытом", - сказал глава МИД.

Министры договорились разработать совместный доклад по противодействию дезинформации.

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"Люблинский треугольник" - трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Основан 28 июля 2020-го в Люблине Дмитрием Кулебой, Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичюсом. Цель - поддержка интеграции Украины в ЕС.