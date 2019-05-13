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понедельник, 13 мая 2019 17:40

Ляшко встретился с Епифанием и выразил ему поддержку

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Ляшко встретился с Епифанием и выразил ему поддержку
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выразил свою поддержку предстоятелю ПЦУ Епифанию

Олег Ляшко первый из всех украинских политических лидеров, кто встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием после возникновения информации относительно конфликтной ситуации внутри украинского православия, сообщает Информатор.

Лидер Радикальной партии выразил свою поддержку предстоятелю ПЦУ.

"Сейчас все наши действия и помыслы направлены на сохранение единства Украинской Церкви и ее мировое признание. С нами Бог и Украина!", - написал на своей странице в Facebook народный депутат после встречи.

Стороны обсудили ряд вопросов, в частности религиозную ситуацию в Украине. Предстоятель отметил важность утверждения единой Поместной Православной Церкви для укрепления государственности.

В свою очередь депутат от РПЛ Андрей Лозовой также прокомментировал данное обстоятельство, подчеркнув, что существуют недоброжелатели, которые откровенно дезинформируют общество.

"Ряд изданий - от откровенно ватных до тех, что декларируют себя проукраинскими, распространяют дезинформацию, мол, Блаженнейший Митрополит Епифаний убрал из своего кабинета портрет Святейшего Филарета. Но это не правда. Вклад Патриарха Филарета в борьбе за Православную Церковь Украины трудно оценить словами и уважение к его Святости является аксиомой, какие бы заявления он сам не делал. И портрет на месте, а возле него - цвет живых орхидей, мы с Олегом Ляшко были сегодня и сами видели", - написал у себя в Facebook Лозовой.

Напомним, Олег Ляшко последовательно выступал за создание единой поместной церкви в Украине, называя ее "краеугольным камнем в фундаменте независимого украинского государства". Фракция Радикальной партии в полном составе поддержала обращение парламента к Вселенскому патриарху относительно предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

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