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четверг, 27 мая 2021 20:20

Ляшко уволил членов наблюдательного совета "Медзакупок"

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Ляшко уволил членов наблюдательного совета &quot;Медзакупок&quot;
Министр приказал готовиться к выборам новых членов совета. Фото: ЧОГА

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказ о назначении членами наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки" сомнительных лиц.

"Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медзакупки" Украины. Уже в ближайшее время объявим конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета", - написал Ляшко в Facebook.

Добавил, что в Минздраве работают над приказом о независимости "Медзакупок".

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Ранее победителями конкурса в наблюдательный совет стали владелец фармацевтической компании, бывший кандидат на пост главы Государственной регуляторной службы, руководитель департамента фармацевтической компании и двое неизвестных людей. Приказ в конце апреля подписал тогдашний министр здравоохранения Степанов.

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава министерства. В частности, изменятся трое из шести заместителей.

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