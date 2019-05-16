Ляшко, Смешко и Гриценко "пролетают" на выборах в Раду - опрос

Олег Ляшко и Игорь Смешко не проходят в парламент - опрос. Фото: liga.net

Партия "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" и ВО "Батьківщина" преодолевают 5-процентный барьер на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Соціальний моніторинг", Украинский института социальных исследований им. Яременко и социологической группы "Рейтинг".

За партию "Слуга народу" готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился и будет голосовать - 39,9%), за "Опозиційна платформа - За життя" - 8,1% (10,9%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,8% (10,6%), ВО "Батьківщина" - 6,7% (9,1%).

За партию "Честь і сила" Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов (5,1% тех, кто определился), за "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко - 3,7% (5,0%), за "Опозиційний блок - Партію миру та розвитку" - 2,6% (3,5%), за Радикальна партія Олега Ляшко - 2,4% (3,3%), за ВО Свобода" - 1,8% (2,4 %), за объединение "Самопоміч" - 1,5% (2,0%).

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