Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит

Министр дал заместителям 100 дней, чтобы они доказали свою эффективность. Фото: УП

Министр здравоохранения Виктор Ляшко оставил трех заместителей своего предшественника Максима Степанова.

Он не уволил первую заместительницу Ирину Садовьяк, Ирину Микитчак и Ярослава Кучера, сообщает "Українська правда".

С должности идут Светлана Шаталова и заместитель по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Ляшко заявил, что оставляет заместителей для сохранения институциональной памяти. Чтобы не прерывать полностью процесс работы.

Заместители имеют 100 дней, чтобы "выполнить свои индикаторы эффективности", сказал Ляшко. Но он не объяснил, что имеет в виду.

Кандидатуры еще двух заместителей Ляшко подал на утверждение Кабмина. Это действующий исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин и Петр Емец, который ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.

Имя еще одного кандидата Ляшко не разглашает. Он будет заниматься вопросами фармацевтической отрасли, трансплантации и европейской интеграции.

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Останется на посту государственная секретарша Инна Сладкая. Вопрос ее пребывания в должности "в повестке дня, но не является приоритетным", потому что ее должность не политическая, сказал Ляшко.

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава министерства. В частности, изменятся трое из шести заместителей.