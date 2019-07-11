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четверг, 11 июля 2019 15:32

Ляшко провел встречу с Нетаньяху в Иерусалиме

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в рамках рабочей поездки в Иерусалим встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Политики обсудили вопросы углубления сотрудничества между двумя странами, среди которых - создание зоны свободной торговли между Израилем и Украиной и привлечения израильских компаний к добыче украинского газа, - сообщает пресс-служба РПЛ.

Последнее, по мнению Олега Ляшко, позволит значительно снизить тарифы на коммуналку для украинцев.

"Сегодня израильские компании не могут зайти на украинский рынок, там монополия. Какие-то компании за взятки покупают лицензии, затем перепродают их, а платят за эту коррупцию украинцы. Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине даст возможность снизить цены на газ, создать конкуренцию, отменить монополию коррупционеров и, как следствие - украинцы будут платить меньше за коммуналку", - отметил Ляшко после встречи.

 

Коснулись политики и вопросы земли. Израильский премьер отметил, что у них в стране землю не продают, а дают своим фермерам зарабатывать. Так должно быть и в Украине, считает Ляшко.

"В Израиле землю никто не продает, но при этом в стране успешное сельское хозяйство за счет государственной поддержки. Израильские сельхозпроизводители имеют мощные программы лизинга, могут без процентов брать технику в кредит под государственные гарантии и развивать предприятия. Также должна делать украинская власть, а не продавать землю в обмен на очередные кредиты, которые надо будет отдавать", - отметил украинский политик.

 

Совпали позиции израильского и украинского политиков в сфере безопасности: оба против любого внешнего вмешательства в дела страны.

"Когда есть внешнее вмешательство - военные конфликты труднее урегулировать. Поэтому для нас чрезвычайно важно восстановить контроль над границей. Так же, как Иран поддерживает палестинских террористов, россияне поставляют оружие для сепаратистов на Донбассе. Чтобы остановить войну - надо убрать российскую технику и оружие, перекрыть границу и поставить там миротворцев, а лучше - наших пограничников. Здесь в Израиле есть чему поучиться", - рассказал Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ в очередной раз поднял вопрос о признании Кнессетом Израиля Голодомора геноцидом украинского народа и выразил надежду на положительное решение по этому вопросу.

Подводя итоги встречи, Олег Ляшко отметил, что Израиль может стать примером для Украины, как надо бороться за свою независимость, развивать экономику и поддерживать социальные стандарты даже в условиях войны.

Информатор
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