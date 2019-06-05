Ляшко предложил объявлять в ВР имена погибших на фронте

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко хочет ввести в Верховной Раде традицию каждое утро объявлять фамилии военнослужащих, погибших на фронте

Олег Ляшко предложил председателю парламента ввести в Верховной Раде традицию объявлять каждое утро фамилии военнослужащих, погибших на фронте.

Радикал считает, что так депутаты не будут забывать о войне в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Радикальной партии, - передает Информатор.

"В парламенте есть традиция - каждое утро приветствовать депутатов с Днем рождения. В то же время, на фронте ежедневно гибнут наши военнослужащие. Я предлагаю ввести традицию и каждое утро объявлять фамилии наших погибших на фронте Героев, чтобы помнить, что мы живем в стране, которая отражает российскую агрессию. Поскольку в этих мягких креслах депутаты об этом забывают", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее глава РПЛ заявил, что вместо эпохи кумовьев Зеленский начал эпоху сватов из "95 квартала".