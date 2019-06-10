Ляшко показал свою "десятку"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко озвучил первую "десятку" партийного списка.
Фамилии кандидатов он назвал на съезде в понедельник в столичном парке им. Шевченко, пишет "ТСН"
1. Олег Ляшко
2. Виктор Галасюк - заместитель Ляшко по экономической политике
3. Андрей Лозовый - нардеп от Радикальной партии
4. Инга Маковецкая - заместитель председателя Черновицкого областного совета
5. Иван Савка - полковник ВСУ
6. Олег Оверьянов - руководитель исполкома Радикальной партии
7. Сергей Скуратовский - руководитель Киевской областной организации Радикальной партии
8. Дмитрий Линько - нардеп от Радикальной партии
9. Алена Кошелева - нардеп от Радикальной партии
10. Виктор Вовк - заместитель лидера Радикальной партии.
Также в списке нардеп из "Народного фронту" Георгий Логвинский.
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На выборах президента в первом туре за Олега Ляшко проголосовали 5,4% избирателей.
Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.
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