Ляшко показал свою "десятку"

Олег Ляшко идет на парламентские выборы. Фото: УНІАН

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко озвучил первую "десятку" партийного списка.

Фамилии кандидатов он назвал на съезде в понедельник в столичном парке им. Шевченко, пишет "ТСН"

1. Олег Ляшко

2. Виктор Галасюк - заместитель Ляшко по экономической политике

3. Андрей Лозовый - нардеп от Радикальной партии

4. Инга Маковецкая - заместитель председателя Черновицкого областного совета

5. Иван Савка - полковник ВСУ

6. Олег Оверьянов - руководитель исполкома Радикальной партии

7. Сергей Скуратовский - руководитель Киевской областной организации Радикальной партии

8. Дмитрий Линько - нардеп от Радикальной партии

9. Алена Кошелева - нардеп от Радикальной партии

10. Виктор Вовк - заместитель лидера Радикальной партии.

Также в списке нардеп из "Народного фронту" Георгий Логвинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского

На выборах президента в первом туре за Олега Ляшко проголосовали 5,4% избирателей. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.