Ляшко поймали на миллионной афере

НАБУ с 2017 года проверяет доходы Олега Ляшко. Фото: УНИАН

Документы лидера Радикальной партии Олега Ляшко о продаже автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн грн оказались фиктивными.

Об этом сообщает "Левый берег", ссылаясь на решения Соломенского суда Киева.

В декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн грн прибыли от продажи машины кандидату от Радикальной партии Веронике Вьюн. Она на допросе в НАБУ эту информацию опровергла.

По результатам экспертизы, подписи Вьюн в документах о перерегистрации авто оказались поддельные.

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В прошлом году НАБУ открыло дело о возможном незаконном обогащении Олега Ляшко, декларировании недостоверной информации и использовании поддельных документов.