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пятница, 24 мая 2019 22:09

Ляшко отбирает свое электоральное поле у Зеленского

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Ляшко отбирает свое электоральное поле у Зеленского
Ляшко и его партия может стать основным конкурентом Зеленскому на парламентских выборах. Фото: Dsnews

Рейтинг Радикальной партии и ее руководителя Олега Ляшко снова начал расти. Благодаря занятой позиции главного радикала после президентских выборов, ко внеочередным парламентским выборам Олег Ляшко и его партия может стать основным конкурентом Зеленскому в борьбе за депутатские места в Верховной Раде.

"Интересно наблюдать за спаррингом Владимир Зеленский - Олег Ляшко. Фактически первый зашел на электоральное поле второго. Это фото красноречивое. И еще помню перформанс Ляшко в Администрации Президента. Затем Зеленский на іФоруме ответил. Фактически Президент определился с основным конкурентом и приведенные выше аргументы этому доказательство, на мой взгляд. Несмотря на падение рейтинга Ляшко на президентских выборах, по последним подсчетам ситуация улучшается", - написал в своем Фейсбуке политолог Тарас Семенюк.

Сейчас заметно, что Ляшко активно захватывает свой электорат назад, попутно приобретая приверженность избирателей других персон. Последние действия главного радикала страны восприняты обществом очень позитивно.

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