Ляшко и Новинскому все простили. Дела о незаконном обогащении не восстановят

Дела закрыли еще в марте. Фото: censor.net

Уголовные производства за незаконное обогащение касательно топ-чиновников, закрытые при предыдущей власти, не могут быть восстановлены.

Об этом сказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире "Українське радіо"

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Предусматривается лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 млн 243 тыс. грн превышает законные доходы.

Бывшие уголовные производства в отношении должностных лиц нельзя восстановить, говорит активист-антикоррупционер.

"Всем все прощено. Вообще уголовные наказания не применяются назад. Такое фундаментальное правило Уголовного процесса.

Было примерно 70 производств по топ-должностным лицам (имущество на несколько миллиардов), которые закрыты и не могут быть восстановлены. Когда Зеленский подал законопроект в парламент, они попытались эту историю откорректировать. Он предлагал, чтобы гражданская конфискация могла быть применена к имуществу три года назад. То есть этой процедурой можно было забрать хотя бы имущество.

Но парламентарии решили себя перестраховать и эту норму убрали. Поэтому и гражданская конфискация, и незаконное обогащение как уголовное преступление будет действовать с 28 ноября. То есть с этой даты имущества, приобретенное и не соответствующего богатству, может быть предметом преступления", - объяснил Шабунин.

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"Новый закон - это две части. Первая - гражданская конфискация. Другая - уголовное наказание за незаконное обогащение. Само название статьи "уголовное наказание за незаконное обогащение" уже давно в Уголовном кодексе.

Проблема в том, что до 2014 года она была так выписана, что невозможно было воспользоваться. В 2014 году парламент поменял под давлением МВФ, медиа и общественных организаций статью и она начала работать. А потом КСУ грохнул эту статью. Сейчас ее снова восстановили", - сказал активист.

В марте Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла 65 уголовных производств, открытых по статье о незаконном обогащении. В них говорилось о злоупотреблениях на 1,3 млрд грн, а также $1,1 млн и 0,5 млн евро. Среди фигурантов - мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, народные депутаты Игорь Мосийчук и Вадим Новинский, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко. 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение. 31 октября Верховая Рада вернула в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.