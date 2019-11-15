Ляшко готовят подозрение в насилии

Его подозревают в угрозе или насилии. Фото: ВВС

Экс-нардепу Олегу Ляшко подготовили подозрение после драки с нынешним нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Его подозревают в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля, пишет "Украинская Правда".

"На понедельник вызывают для вручения", - сообщил источник.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Прокуроры пока не определились c мерой пресечения для Ляшко.

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Кyivpost со ссылкой на свои источники сообщает, что прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под домашний арест.

Ляшко обвинил Геруса в том, что тот открыл импорт электроэнергии из России, чем предал национальные интересы Украины