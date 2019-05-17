Ляшко готов на новую коалицию, "Самопоміч" - нет

В парламенте продолжаются дискуссии о новой коалиции. Фото: УНІАН

Во фракции "Самопоміч" не видят возможности принять участие в формировании новой коалиции в Верховной Раде нынешнего созыва, а в Радикальной партии наоборот - допускают.

"Самопоміч" заявила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот - показали много своих неспособности. "Самопоміч" не видит возможности вступать с этим людьми в коалиции", - сказала вице-спикер Оксана Сыроид в кулуарах, докладывает "Інтерфакс-Україна"

"Я готов участвовать в обсуждении вопроса формирования новой коалиции при одном условии - учет наших предложений", - одновременно заявил лидер "радикалов" Олег Ляшко.

"Запрет на продажу земель сельхозназначения, отставка руководства Нафтогаза и снижения цен на газ; пересмотр бюджета (вычищение оттуда всех коррупционных схем, повышение зарплат и пенсий, и новая экономическая политика; пересмотр международных соглашений", - сказал Ляшко.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. Об этом он сказал после заявления "Народний фронт" о выходе из большинства. Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.