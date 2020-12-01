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вторник, 01 декабря 2020 21:02

"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
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Меморандум подписали «ЕС», «Голос», «Батькивщына», «Украинская Галицкая Партия" и "Народный Рух Украины»
Фото: Валерий Шмаков
Меморандум подписали «ЕС», «Голос», «Батькивщына», «Украинская Галицкая Партия" и "Народный Рух Украины»
Ирина Гримак, Сергей Дзядик и Олег Синютка
Меморандум подписали «ЕС», «Голос», «Батькивщына», «Украинская Галицкая Партия" и "Народный Рух Украины»
Меморандум подписали «ЕС», «Голос», «Батькивщына», «Украинская Галицкая Партия" и "Народный Рух Украины»

Сегодня, 1 декабря, пять политических сил подписали меморандум о сотрудничестве в Львовском областном совете.

Свои подписи под документом поставили партии "Европейская солидарность" (28 депутатов), "Голос" (7 депутатов), ВО "Батькивщина" (7 депутатов), "Украинская Галицкая Партия" (6 депутатов) и "Народный Рух Украины" (6 депутатов ).

"Этим меморандумом Львовщина демонстрирует пример того, как нужно работать на развитие общества, региона, своей страны. Хочу поблагодарить политсилы, которые откликнулись на наше приглашение объединить усилия в работе. Надеюсь, они покажут пример не только в областном совете но и в районных", - говорит новоизбранный председатель областного совета Ирина Гримак.

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По ее словам, документ определяет шаги для дальнейшей работы и приоритетные задачи на ближайшие годы.

"Мы побеждали только тогда, когда были вместе. 1 декабря 1991 года мы победили, потому что 90% сказали, что мы вместе идем прочь из империи. Мы победили на Майдане 7 лет тому назад, потому что были вместе. Львовщина всегда вела Украину вперед. Уверен, что Львовщина продемоструе для всей страны модель дальнейшего развития", - говорит нардеп от "ЕС" Олег Синютка.

"Сегодня у нас две большие беды - война на Востоке и эпидемия коронавируса. Нет времени на различные согласительные вещи. Подписываем меморандум и сразу воплощаем наши идеи в жизнь", - заявляет депутат от" Батькивщины" Леонид Цыбуля.

Ирину Гримак от "Европейской солидарности" избрали председателем Львовского областного совета 8-го созыва.

Впервые в истории Львовский облсовет возглавила женщина. Однако, депутаты от "Свободы" заявили о "коррупционный внешнее воздействии" во время тайного голосования.

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01
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