Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 207
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 279
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 99
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 216
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 180
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 378
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5769
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 387
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5769
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2043
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2511
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1566
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 198
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
воскресенье, 23 августа 2020 02:20

Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры

  Комментировать
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
Лукашенко посоветовал белорусам "держать всегда голову на плечах", когда они читают интернет или соцсети, или смотрят телеканалы. Фото: Скриншот с видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет белорусов, 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры. Об этом он заявил в ходе провластного митинга в Гродно, передает УНН.

"Недавно показали девушку гродненскую, которую якобы избил ОМОН, и вся страна 5 дней рыдала, какие негодяи омоновцы. А что оказалось на самом деле? Спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: "Да, Господь с вами, никакой ОМОН меня не избивал, мы попали в ДТП... И эти фейки все время наводняют наш эфир, интернет", – заявил Лукашенко.

По его словам, большая половина информации о протестах в Беларуси являются фейками.

"60% [людей, пострадавших в протестах] показывали синяки. 60% – постановочные кадры. 60%. Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем, сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей", – считает Лукашенко.

Он посоветовал белорусам "держать всегда голову на плечах", когда они читают интернет или соцсети, или смотрят телеканалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси разрешил армии без предупреждения реагировать на нарушения границ на западном направлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 20169
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 18351
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 11854
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 9369
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 5121
Политика
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский Просмотров: 72
В МИД Украины назвали ключевую угрозу для региона Черного моря
В МИД Украины назвали ключевую угрозу для региона Черного моря Просмотров: 324
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию 1 Просмотров: 585
Украина и Турция обсудили освобождение крымских татар
Украина и Турция обсудили освобождение крымских татар Просмотров: 117
В Израиле призывают Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань
В Израиле призывают Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань Просмотров: 396
Больше всего комментируют
6
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
3
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
2
Соперница Лукашенко оспаривает результаты выборов
1
Два дня подряд плюс 2 тыс. новых больных Сovid-19. Что будет с карантином
1
Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт
Голосов: 17472
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua