Лучшая защита для Порошенко по делам Портнова - Антикоррупционный суд

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Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council и содиректор программы "Украина в Европе" Адриан Каратницкий считает, что преследование экс-президента Петра Порошенко нынешней правоохранительной системой выглядит как политическая месть.

Об этом американский аналитик сказал в интервью "Главкому".

"Если эти процессы будут проходить вне четких рамок определения коррупции, то они будут очень негативно истолкованы на Западе. Но если будут такие обвинения в коррупции, то лучшая защита для экс-президента - Антикоррупционный суд", - отмечает Каратницкий.

Эксперт верит, что пятый президент Порошенко "сможет справиться и защитить свою честь в этой инстанции". "Конечно, если не будут добавлять к нынешним подозрениям еще дополнительные - такие, как превышение служебного положения или предательство национальных интересов в делах, касающихся, например, прохода украинских судов через Керченский пролив. Для меня и для западного мира это будет выглядеть, как проявление политического влияния и уподобление Украины "банановым республикам", - отмечает американский аналитик.

Каратницкий замечает, "если есть конкретные упреки и доказательства, то такие обвинения должны ограничиться только вопросами коррупции". "Повторюсь, что лучшая защита - это новый деполитизированный Антикоррупционный суд. Тогда, думаю, западный мир будет достаточно спокойно и объективно воспринимать решение этого суда", - сказал эксперт и добавил, что он лично очень сомневается, "что здесь есть какие-то основания продвигать эти дела против экс-президента".

"То, что некоторые из этих дел инспирированы господином Портновым, это позорит Украину. Чем быстрее будут закрыты наиболее безосновательные из его упреков, тем лучше будет для имиджа Украины", - советует Каратницкий.